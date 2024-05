Pai brasileiro, família oculta: quem é Navarone, filho de Priscilla Presley

Apesar de ter pai brasileiro, Navarone só soube de suas origens em 2017. Em 2023, Priscilla Presley veio ao Brasil com o filho. Naquele ano, ele deu uma entrevista à revista "Veja" contando da descoberta de sua família brasileira e afirmou que seu pai era um "golpista".

Aos 30, descobri que meu pai escondeu algo de mim a vida inteira: tinha uma família no Brasil. Ele sempre me falava de suas raízes italianas. Um dia, porém, um primo de Curitiba me encontrou pelas redes sociais e me mandou uma mensagem. Ao questionar meu pai, ele chegou a dizer que eu não podia confiar em estranhos na internet.

Navarone Garcia, à revista Veja

Navarone diz que cortou relações com o pai. "Ele mandou apagar o número de celular dele. Desde então, não nos falamos. Duas semanas após aquela conversa, voei para Curitiba e conheci pessoas maravilhosas. Perdi um pai, mas ganhei duas dezenas de familiares brasileiros."

"Meu pai sempre me disse que era italiano, e cresci acreditando que eu também era. Depois, me deparei com uma série de mentiras. Sei que ele deixou o Brasil quando tinha 18 anos e logo se casou com uma americana para conseguir o green card."

Meu pai era basicamente um golpista, e eu acho que minha mãe sabe mais coisas do que chegou a me contar, e ficou com ele por tanto tempo na intenção de me proteger da verdade.

Elvis morreu dez anos antes de Navarone nascer, mas ele sempre ouviu os discos do cantor em casa. Navarone começou a tocar aos 7 anos e teve uma banda na adolescência, apresentando-se em bares locais e pequenos shows. Em 2011, na Califórnia, montou a banda Them Guns.