Leandro Lima vira Elvis no teatro e rejeita fama de galã: 'Sou atrapalhado'

Leandro Lima emplaca seu terceiro trabalho como galã após as duas novelas recentes na Globo, mas afirma não se ver como um homem sedutor. "Elvis era um grande sedutor e sou um cara mais para atrapalhado do que para sedutor. Eu ouvi de amigos e da Débora Falabella: 'Você tem um olhar, você tem uma coisa. Você acha que você não tem esse charme, mas você tem.' Falei: 'Tá bom. Vocês estão dizendo'.

É como as pessoas me veem. Infelizmente, não vão me dar um Chicó pra fazer. 'O Auto da Compadecida 2' vai sair e estava louco pra fazer um personagem lá, até porque sou paraibano e conheço muito aquilo ali. Só que ninguém nunca me escala pra aquilo. Mas, é o jeito que me veem. De repente, é uma maneira que eu que estou errado, o jeito de me mostrar, não sei.

Leandro Lima interpreta Elvis Presley em seu primeiro musical Imagem: Péterson Neves/Splash

Entre cantar, atuar e dançar, o artista confessa que mostrar o gingado para viver Elvis exigiu muita preparação. "Dançar foi desafiador. Mimetizar o movimento é difícil. Não sou acostumado com contagem. Para a Bárbara, que é a nossa coreógrafa, foi um grande desafio fazer entrar na minha cabeça essa coisa do 5, 6, 7, 8. Isso aí foi a maior dificuldade pra mim, sem dúvida."

Antes mesmo de inaugurar o musical, ele já começou a ter contato com os fãs brasileiros de Elvis Presley e se diz satisfeito de poder homenagear o astro do rock. "Eles são muito fiéis. É um dos maiores [fã-clubes] do mundo. Eu estou alinhadíssimo com eles o tempo inteiro. Eles vieram aqui [em um pré-show], eu fiquei super feliz e emocionado. Ver esses fãs do Elvis vestindo o Elvis e se emocionando com o que a gente fez, pra mim foi uma honra imensa, de verdade. Esse espetáculo é feito para eles, para quem é realmente fã."