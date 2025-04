Swing e cover: o que acontece quando um ator falta no teatro?

Apesar disso, é na repetição que o elenco mais consegue experimentar. "No 'Babá', a gente já fez mais de cem apresentações. Essa repetição faz com que sempre possamos descobrir coisas novas. Temos esse exercício de sempre criar uma novidade, apesar de o texto e as músicas serem sempre os mesmos. A gente encontra essas faíscas de vida dentro da peça".

A personagem de Janet é a chefe de programação de uma emissora de TV. Ela contracena com Diego Becker, intérprete de Mr. Jolly, apresentador de um programa infantil. "Fazemos essa dupla de palhaços, e o programa acaba sendo muito engraçado justamente por quão ruim ele é", ri a atriz.

Giovanna Sassi (à direita) em 'Uma Babá Quase Perfeita' Imagem: Beatriz Damy

Além de Diego, Giovanna também contracena com Eduardo Sterblitch. O ator interpreta a protagonista, a Sra. Doubtfire —papel que, no cinema, foi de Robin Williams. "Eles são atores incríveis de comédia e improviso, e tem sido um marco para mim o quanto eu aprendo com eles", conta Giovanna.

A atriz começou a fazer teatro na adolescência, mas explorou outras áreas até escolher a profissão. Antes de estudar direção teatral, ela estudou design de produto. "Sempre me interessei pelas artes, música, artes plásticas. O teatro foi a arte em que eu mais consegui me identificar, e nele consigo enxergar todas essas outras artes".

Uma Babá Quase Perfeita, O Musical

Datas: de quarta a domingo, até 11 de maio

Horários: quartas, quintas e sextas às 20h, sábados e domingos às 16h e 20h30

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Classificação etária: Livre

Local: Teatro Liberdade (Rua São Joaquim, 129 - Liberdade/SP)

Ingressos: no site, entre R$ 380 (inteira da plateia premium) e R$ 170 (inteira do balcão A com visão prejudicada)