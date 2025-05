Padre Fábio sobre confusão com ex-gerente: 'Não tenho motivo para mentir'

O pároco afirmou que a pequena discussão foi entre o ex-gerente e funcionárias. "Eu acho que, naquele momento, não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Era a hora de vir falar com a gente. Ele realmente não falou, não trocou uma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, pra quem quiser ouvir: 'O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema'".

O desrespeito a que me referi nos vídeos dos Stories que eu fiz no dia foi à Lei do Direito do Consumidor, que é clara, o preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema [...] Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra, ou pedido desculpa . Padre Fábio de Melo

O padre ainda disse que teria levado o doce em uma situação mais amigável. "Eu teria levado pelo preço certo sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina: 'vocês estão cometendo o erro, corrija para que isso não aconteça novamente'. Quando ele falou alto para quem quiser ouvir 'o preço é esse, quem quiser levar, leva', foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos, ele nem falou para nós, não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A menina do caixa é minha testemunha, sabe o que aconteceu".

Não estou mentindo, não tenho motivo para mentir. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas prejudicadas pelo Brasil afora ensine que existe uma lei e que essa lei não pode ser desrespeitada. Padre Fábio de Melo

O que disse o gerente

O gerente disse que o episódio aconteceu com um rapaz que acompanhava o padre e sua equipe. "O rapaz pegou o doce de leite zero, que custa R$ 61,90. Porém, ele olhou o preço do doce de leite normal, que custa R$ 43,90", contou em entrevista a Splash.