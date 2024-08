Chico: IA tem composto músicas melhores que o elenco de Estrela da Casa

Chico Barney e Bárbara Saryne seguem repercutindo o novo reality Estrela da Casa (Globo) - que nesta quinta-feira (15) realizou seu primeiro workshop, com a presença de Letícia Colin, Pretinho da Serrinha e Tierry avaliando as composições feitas pelo elenco.

Chico chamou a atenção para o fato de o trio de convidados ter agido como júri perante os competidores - contrariando a premissa ventilada pela emissora. "A Globo tinha falado que não ia ter jurado, que o público é quem iria decidir, porém mais uma vez mentiu. O que eles foram fazer lá é agir como jurados - esta é a verdade, única e verdadeira", criticou o colunista, em seu Central Splash.

Para ele, a participação de Letícia, Tierry e Pretinho deu ares do extinto The Voice Brasil ao novo programa. "Existe uma seletiva para a prova da noite e aí eles fazem um The Voice conceitual. A questão na ocasião foi a letra, a composição - mas o fato é que este programa tem, sim, jurados."