Chris Martin e Dakota Johnson se separam após sete anos juntos, diz site

Dakota foi flagrada sem o anel de noivado no último final de semana. A atriz andava com o cachorro em Malibu, nos Estados Unidos, onde morava com o cantor.

Casal já havia se separado secretamente em junho, mas logo voltaram. Fãs já especulavam o fim do relacionamento em maio, quando Chris Martin deu carona a uma mulher antes de show, que mais tarde postou no X que o cantor estava "solteiro".

Rumores também se espalharam em 2019. Na ocasião, Dakota estaria cansada do namorado pressioná-la a terem filhos juntos.