Carla Vilhena diz que Sandra Annenberg quebrou regra no jornalismo da Globo

Carla Vilhena, 57, revelou que Sandra Annenberg, 56, foi a responsável por questionar a regra de que os homens deveriam falar o primeiro "boa noite" na abertura dos telejornais da Globo, e não as mulheres.

O que aconteceu

Vilhena admitiu que tinha esse incômodo, mas que foi Annenberg quem conseguiu quebrar essa regra implícita no jornalismo da Globo. "O 'boa noite' do Jornal Nacional era sempre do homem. Quem quebrou isso foi a Sandra Annenberg. A Sandra uma vez chegou no plantão e falou assim 'por que o boa noite é do homem?'", declarou em entrevista ao podcast Vem Pod Chegar.