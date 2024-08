Bárbara: Prova do Estrela da Casa foi divertida, mas Ana Clara atrapalhou

Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a segunda prova do Estrela da Casa (Globo). Nela, os participantes Nicole Louise, Leidy Murilho, Unna X, Gael Vicci e Nick Cruz tiveram que passar por um circuito e apertar botões em tempo mais rápido. Gael saiu vencedor.

Bárbara entende que a prova foi das mais interessantes, porém acabou prejudicada pela narração de Ana Clara Lima, 27. "Não contribuiu muito com a prova, que foi criativa, diferente, fugiu ao que temos visto. Faltou uma narração dinâmica, engraçada, que acompanhasse o ritmo da disputa que estava acontecendo", criticou ela, no Central Splash.

A lembrança das narrações divertidas de Tadeu Schdmit, 50, no BBB (Globo) ajuda a reforçar essa impressão. "É até um pouco desleal comparar, mas as narrações dele eram muito ágeis. Era o momento em que o Tadeu se destacava [no BBB], era perceptível o quanto ele gostava das provas."