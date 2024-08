John Cena derruba assassinos na mão em 'Jackpot': 'Usei talentos do WWE'

John Cena, ex-astro da luta livre, usou suas habilidades de lutador para encarnar Noel e fez a maioria das cenas de ação. "Participei mais do que o normal deste filme porque as acrobacias eram muito parecidas com as minhas habilidades do WWE. Muita ação realista, mas exagerada, o que fui completamente capaz de fazer", conta.

Awkwafina também precisou ensaiar para interpretar Katie, que acaba ganhando a loteria por acidente e se vê tendo que lutar contra uma multidão de assassinos. "Tudo acaba se tornando uma coisa ensaiada. Se não é ensaiado, não é necessariamente seguro. Mas eu fiquei bastante próxima da equipe de acrobacias, sinto que são parte da minha família. [...] Corri muito, agachei muito...".

O diretor Paul Feig diz que o fato de armas serem banidas da história faz com que a ação fique mais interessante. "Foi isso que fez com que eu quisesse fazer o filme, porque se fosse cheio de armas, não seria divertido e seria meio feio também. [Amo] filmes de cinema mudo e filmes do Jackie Chan, que foram uma grande inspiração para nós."

Para os atores, o filme gerará discussão por ser ambientado em um futuro distópico não muito distante, em 2030. "É um filme que fala de ganância e escassez", explica Awkwafina.

Cena, um dos atores mais caridosos de Hollywood, tem suas semelhanças com o gentil segurança que vive em 'Jackpot', mas diz que isso não influenciou na escolha do papel. Cena é o recordista de desejos atendidos em uma organização que apoia crianças com doenças graves, e seu personagem, cuidadoso, evita ao máximo machucar seus oponentes.