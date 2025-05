Robert De Niro em Cannes: 'Eu tenho medo da morte, mas não tenho escolha'

Robert De Niro é um habitué do Festival de Cannes. "Taxi Driver", de Martin Scorsese, chacoalhou a cidade francesa e venceu a Palma de Ouro de 1976, fazendo com que o nome do ator nova-iorquino entrasse de vez para a lista das grandes estrelas do cinema internacional. Entre idas e vindas, em 2023 voltou ao festival com Martin Scorsese para a première mundial de "Assassinos da Lua das Flores", em que divide a cena com Leonardo DiCaprio.

Neste ano De Niro volta a Cannes para receber a Palma de Ouro Honorária, entregue a ele na cerimônia de abertura do evento, na última terça-feira, e para participar de entrevistas e um debate especial com cerca de mil pessoas.

O concorridíssimo rendez vous com o ator foi tão histórico quanto frustrante, uma vez que o mediador da conversa, o videoartista francês JR (de "Visages, Villages", que ele dirigiu com a cineasta Agnès Varda) mais quis falar do filme que dirige com De Niro do que repassar a carreira e seus maiores papeis.