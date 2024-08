Criado por matemático, livro 'diferentão' é sucesso e promete te confundir

Karber acredita que o estudo de números pode ajudar as pessoas a exercerem mais a criatividade. "Se você quer ser mais criativo, estudar matemática é uma das melhores coisas que você pode fazer. Você pode pensar que a matemática ajudaria você a programar um computador, e provavelmente ajuda, mas realmente acho que ajuda você a ser criativo!"

Com o lançamento brasileiro de "Murdle - Volume 2" marcado para novembro deste ano, o autor está bastante empolgado com a possibilidade de chegar a diferentes lugares do mundo. "É maravilhoso pensar que meu livro se conecta com diferentes pessoas. Espero que eu possa visitar o Brasil para divulgá-lo."

Por fim, G.T. Karber deixa outro mistério no ar: uma adaptação para audiovisual. "Estou trabalhando ao máximo para uma adaptação acontecer, mas ainda não posso compartilhar nada. [Mas não poder compartilhar nada é uma boa notícia, certo?] Um jogo de tabuleiro será lançado em breve e faremos um quebra-cabeça no início do próximo ano. Além disso, há o 'Murdle Jr', a série derivada para crianças, que será lançada nos EUA neste outono [e espero que no Brasil logo depois!]", encerra.

