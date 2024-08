Líder estudantil tenta escapar da ditadura em 'Zé'; veja o trailer

"Zé", filme que conta a história de José Carlos Novaes da Mata Machado, jovem líder do movimento estudantil que lutou contra a ditadura militar no Brasil, ganhou um trailer nesta sexta-feira (9), divulgado em primeira mão por Splash.

O filme é baseado no livro homônimo de Samarone Lima, escritor cearense que investigou a vida do militante em arquivos da repressão, entrevistas com militantes contra a ditadura, familiares e amigos.

Personagem-título é interpretado por Caio Horowicz ("Califórnia"). Nascido em março de 1946 e assassinado em outubro de 1973, Machado participou da Ação Popular Marxista-Leninista (APML).