Gilberto Gil: De onde vem dinheiro para turnê de despedida?

A equipe do artista, porém, provou que o show aconteceu — inclusive com a captação de um DVD — e conseguiu que a União Federal aprovasse as contas. A Gege também atestou que havia devolvido 10% dos recursos captados que não foram utilizados durante a execução do projeto.

Gilberto Gil durante palestra no evento Rio2C Imagem: Divulgação

O músico fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2023, durante participação no Rio2C. À época, o artista disse que o político demonizou e perseguiu as leis de incentivo à cultura.

A Lei Rouanet é a mais polêmica, sujeita ao escrutínio permanente do mercado e do consumidor. A lei vem sendo objeto de constante revisão e aprimoramento pelos governos, com exceção do último governo que demonizou as leis de incentivo. Interrompeu o diálogo entre governo e sociedade.

Afinal, o que é a Lei Rouanet?

Criada em 1991, no governo Fernando Collor, a Lei Rouanet concede incentivos fiscais a pessoas físicas e empresas privadas patrocinadoras de produtos ou serviços na área da cultura.