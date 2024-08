Estrela da Casa; que horas os participantes do reality serão divulgados?

Nesta quinta (8), os 14 participantes do Estrela da Casa serão revelados ao público. A divulgação está programada para começar durante a programação noturna da TV Globo.

O que aconteceu

Durante a exibição do capítulo de ontem (7) de Renascer, Ana Clara — apresentadora do reality, detalhou a divulgação. De acordo com ela, os primeiros nomes serão divulgados no intervalo comercial de "Rancho Fundo", novela das 18h e seguirão durante a noite.

Após o anúncio, uma música inédita de cada participante estará disponível. Segundo o Gshow, o hit não vale para o programa, eles foram preparados apenas para que eles se apresentem.