Cate Blanchett lidera heróis bizarros no caótico 'Borderlands'

Esta é apenas uma parte da newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda quinta.

Cate Blanchett já foi vilã em filme do Thor. Jamie Lee Curtis começou a carreira fugindo do temido Michael Myers no primeiro filme da franquia 'Halloween'. Mas ainda assim causa estranheza a presença das duas veteranas em 'Borderlands'.

Baseado em um game de tiros, o filme escala tipos bizarros em um cenário futurista. Entre muita ação, muita mesmo, Blanchett deixa o habitual tipo elegante que costuma interpretar e aparece como Lilith, uma caçadora de recompensas, bem casca-grossa e de passado nebuloso.