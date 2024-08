'Impuros' mistura 'This is Us' com tráfico de drogas, diz diretor

"Impuros" acaba de estrear sua quinta temporada no Disney+, com muito "tiro, porrada e bomba".

A definição da nova leva de episódios é de René Sampaio, que divide a direção da série com Tatiana Fragoso e Tomás Portela. "É uma mistura de 'This is Us' com tráfico de drogas. É uma série que fala muito de família, de amor, (...) com personagens femininas importantíssimas", diz.

O diretor promete momentos "impressionantes" e cheios de reviravoltas na trama dos protagonistas desta nova temporada. "O final é muito surpreendente e também tem muito a ver com família", adianta. "Tem um 'quê' Shakespereano, de tragédia", avalia Flavia Guerra.