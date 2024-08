Por que Harry e Meghan evitam mostrar o rosto dos filhos?

O rosto das crianças foi mostrado pela última vez no documentário "Harry & Meghan" (Netflix), lançado há mais de dois anos. O casal não faz aparições públicas com os filhos e, desde então, as crianças não apareceram mais "oficialmente". Isso porque Meghan e Lilibet foram "flagradas" em uma parada em comemoração da Independência dos Estados Unidos no ano passado.

Harry e Meghan com os filhos, Archie e Lilibet Imagem: Reproduçao/Instagram @alexilubomirski

Harry vive briga judicial por segurança há quatro anos

Harry luta na Justiça há quatro anos para voltar a ter proteção policial quando no Reino Unido, e insiste que o pai poderia ajudá-lo a reavê-la. Segundo fontes próximas ao príncipe, nenhuma questão é mais importante que a segurança de sua família e, por isso, ele tem pedido repetidamente ajuda ao pai. Em abril deste ano, ele teve uma nova derrota no processo. As informações são da revista People.

O rei não atende mais as ligações de Harry nem responde às suas mensagens. "Dizem para ele que [o rei] está 'indisponível' agora. As ligações não são atendidas. Ele também tentou conversar com o rei sobre sua saúde, mas essas ligações também não são atendidas", diz um amigo do príncipe.

Uma fonte do palácio diz que a ideia de que a segurança de Harry está nas mãos do rei é "completamente incorreta". Do ponto de vista constitucional, o rei não pode interferir diretamente em questões governamentais. A segurança da realeza é gerida por um órgão governamental que tem em seu comitê a equipe do rei Charles. Harry, que já se ofereceu para pagar pela proteção policial, acredita que o pai pode intervir a seu favor e pedir para que essa segurança seja restabelecida.