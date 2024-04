Diretor artístico de Barretos sonha com Beyoncé: 'Valores são grandes'

Quem sabe, tem que sonhar, né? Por mim, eu traria a Beyoncé este ano. Mas, claro, os valores são muito grandes, é muito difícil. A gente nunca pode falar não, a gente tem que sonhar. A gente está procurando uns nomes fortes.

Para Muzeti, o sertanejo no Brasil precisa se transformar e ter novos nomes. "A gente que compõem grade, a gente vê muito do mesmo. E Barretos, por ser em agosto, uma das últimas festas, se pegar a região, todo mundo já assistiu a todos os shows em todos os lugares. Cada vez mais, outros gêneros musicais que entram no rodeio ou artistas novos que entram para o sertanejo, para nós, é melhor, a gente precisa de opção", opinou.

Festa do Peão de Barretos

A 69ª Festa do Peão de Barretos acontece nesta quinta-feira (18), no Villa Country. César Menotti e Fabiano são embaixadores da edição e fazem show inédito como "esquenta" do Barretão 2024, que será realizado entre 15 e 25 de agosto no Parque do Peão.

O evento ainda traz convidados. Hugo Pena & Gabriel, Gabi Martins, Munhoz & Mariano, Bruno Rosa, Bruninho & Davi, Fiduma & Jeca, Lucas Reis e Thácio e Paula Mattos estão confirmados para dividir o palco com a dupla.

A festa ainda garante novidades. Os organizadores se preparam para anunciar o que está por vir na festa, considerada a maior da América Latina.