'O Sabor da Vida': Juliette Binoche volta à cozinha em romance dramático

O enredo é de uma leveza incomum. Os dois são apaixonados, mas ela não quer se casar com ele, que insiste no enlace. Para seduzir a amada, ele decide fazer algo inédito na relação entre os dois: cozinhar para ela.

Siga o Splash no

É incrível, mas com esse fiapo de roteiro o diretor vietnamita Anh Hung Tran, que fez o cult "O Cheiro do Papaia Verde", consegue um filme encantador. Com esse trabalho, conquistou no ano passado o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes. Mas o filme não obteve a indicação na categoria de filme internacional no último Oscar, intenção declarada do governo francês ao financiar a produção.

"O Sabor da Vida", 2023

Direção Anh Hung Tran

Elenco Juliette Binoche, Benoît Magimel e Emmanuel Salinger

Classificação 14 anos

Onde NOW, AppleTV, Amazon