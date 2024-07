Festa BOMA junta balada eletrônica, desfile, cinema e Russo Passapusso

O evento BOMA (Born of Music Addiction ou "nascido do vício em música") retorna com a tradicional festa de música eletrônica para São Paulo, no Pacubra [Pavilhão das Culturas Brasileiras] do Parque Ibirapuera, neste sábado (13). A programação inclui desfile de moda, coquetel, exibição de filme e bate-papo com personalidades, como Russo Passapusso.

O que aconteceu?

A grande novidade é a inclusão de uma programação de dia, atendendo a pedidos recorrentes do público de shows e eventos, especialmente da geração Z. "Queremos aprofundar os pilares da marca e experimentar a programação diurna nesta edição de São Paulo", disse o sócio-fundador do BOMA, Mit Ammar.