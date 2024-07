Cena mais famosa de Shelley Duvall demorou 3 dias e a traumatizou

Shelley Duvall morreu nesta quinta (11), aos 75 anos. Seu principal papel foi Wendy Torrance em "O Iluminado", filme no qual ela protagonizou a famosa cena em que Jack Torrance (Jack Nicholson) abre um buraco na porta do banheiro do hotel Overlook com um machado enquanto diz: "Here's Johnny!" ("aqui está o Johnny", em português). Para gravar esta sequência do filme dirigido por Stanley Kubrick, foram usadas 60 portas ao longo de três dias de filmagens.

A atriz ficou bastante traumatizada pela maneira como foi tratada durante as filmagens pelo cineasta. Kubrick fazia questão de cooperar com o medo para a atriz ter uma imersão maior em cena. Além da exposição a armas reais, invés de objetos cenográficos, o diretor orientou para toda equipe evitar contato visual com a atriz e, se possível, ser o mais frio e rude possível. Tudo isso, sem que Duvall soubesse.

Jack Nicholson apontou que Stanley Kubrick tinha uma postura diferente quando se tratava da atriz. Em entrevista ao "Stanley Kubrick: A Life in Pictures", o ator disse que o diretor tinha orientações mais diretas, repetições excessivas sem possibilidade de pausas, além de manifestar impaciência.