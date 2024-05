'Adoro mata densa': Famosos dizem se preferem parte íntima lisa ou peluda

Cauã Reymond apara, mas não tira tudo. O ator, que recentemente chamou a atenção por postar foto em que evidenciou sua pelugem íntima, rebateu um seguidor que questionou se ele não se depilava e apontou falta de higiene.

Eu faço a minha depilação. Não tudo, mas te garanto que uma boa parte. Pode ter certeza que a gente é limpinho, tá?

— Cauã Reymond

Claudia Ohana, que chamou a atenção ao exibir os pelos na capa da Playboy em 1984, disse manter sua região íntima peluda. "Até hoje todo mundo me pergunta sobre isso. Pensei em até fazer um vídeo e publicar no Instagram para acabar de vez com a curiosidade. Vou dizer: 'Continuo com muito cabelo em cima e muito cabelo embaixo'", declarou no podcast Rap 77.

Vera Fischer não depila sua genitália. No podcast Téte a Theo, ela contou que curte ver seus pelos pubianos porque é "tudo muito lourinho". "Tenho tudo muito lourinho, então para [depilar]? Eu gosto, acho tesudo pelos. Eu acho, agora cada um acha o que quiser achar".