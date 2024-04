Bruna Linzmeyer posa de biquíni e é criticada por pelos

Não é a primeira vez que a atriz aparece com os pelos. Em 2019, ela fez um post no Instagram para explicar a decisão de não depilar as axilas: "Comecei a olhar para os homens e achar estranha essa diferença só por uma questão de serem homens X mulheres. Fiquei com vontade de experimentar ter eles. Ver eles em mim. Tocar neles enquanto passo creme no corpo. Não ter mais que lidar com aquela dor insuportável, nem com o preço da depilação, nem com o tempo gasto nisso, nem com aqueles chatíssimos pelos encravados".

"E de um jeito que eu não esperava, comecei a achar muito bonito pelos em mim também. Aprendi que liberdade e amor é respeitar a escolha das outras pessoas, quando essas escolhas não violentam ninguém", explicou.