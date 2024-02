Morte e nova personagem movimentaram capítulo decisivo de 'Fuzuê'

Com esse acontecimento, o nome do personagem morto ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "O Julião era um personagem que merecia se arrepender e encontrar outro rumo, não acredito que mataram ele e deixaram o Pascoal aí vivinho", escreveu um fã da novela na rede social.

Além disso, o capítulo contou com a chegada de Rebeca (Vitória Strada). A personagem entra na reta final da novela para investigar os crimes de César Montebello) e balançar o relacionamento de Luna e Miguel (Nicolas Prattes).

Longe das novelas desde "Salve-se Quem Puder", em 2021, o nome da atriz Vitória Strada também ficou entre os mais comentados no X. "Como é bom ter a Vitória Strada na telinha de novo", comemorou um telespectador. "Como pode a Globo deixar a Vitória Strada fora da minha tv por anos assim", disse outra.