Quem é Rebeca? Nova personagem surge na reta final de 'Fuzuê'

Os dois se reencontram no escritório do filho de Nero (Edson Celulari). "Rebeca! Que bom te ver, depois de tanto tempo! Entra, entra!", diz ele ao recebê-la. "Muitos anos! E eu só soube agora que você voltou de Portugal. Aconteceu tanta coisa na minha vida, Miguel! Casei, descasei. E agora estou casada pra sempre... com o meu trabalho", responde.

O ex-casal relembra o tempo da faculdade. "Olha essa foto, Miguel! Da faculdade, da época em que a gente namorava", mostra Rebeca. "A gente tinha até apelido, lembra?", questiona ele. "Senhor e Senhora Gabarito!", afirma a mulher.

Luna chega e fica balançada com a relação de Miguel e Rebeca. "Então essa é a Luna?", pergunta a delegada. "E você?", retruca a filha de Maria (Olívia Araújo). "Sou uma pessoa que conhece muitos segredos desse doutor aqui", alfineta.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.