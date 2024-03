'Fuzuê' termina sendo uma novela bem diferente do início; relembre mudanças

Tonico (Junno Andrade) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Julião (Romulo Arantes Neto) - Com a volta de César Montebello (Leopoldo Pacheco). que havia sido dado como morto, o vilão trouxe junto um comparsa. Trabalhando infiltrado para o chefe, Julião se apaixonou de verdade por Luna, mas acabou morto ao cair de uma passarela no meio de uma briga com Merreca (Ruan Aguiar).

Julião (Romulo Arantes Neto) em 'Fuzuê' Imagem: Divulgação/Globo

Mercedes (Ana Lúcia Torre) - A avó de Vitor (Danilo Maia) surgiu na novela para fazer par romântico com Lampião (Ary Fontoura). Com isso, o dono do Beco do Gambá começou a ter mais destaque e "Fuzuê" abordou o tema do amor na terceira idade.

Mercedes (Ana Lúcia Torre) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Rebeca (Vitória Strada) - Já em sua reta final, a novela decidiu criar um triângulo amoro para abalar o romance dos protagonistas. Com a chegada de Rebeca, ex-namorada de Miguel, Luna ficou enciumada. Além disso, a personagem era uma delegada da Polícia Federal e foi crucial para desmascarar César Montebello.