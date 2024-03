'Vou sentir tanta saudade'; fãs repercutem último capítulo de 'Fuzuê'

Com seu capítulo final, "Fuzuê" ficou no topo dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Vou sentir tanta saudade das suas loucuras, Preciosa", lamentou um usuário da rede social.

Alguns internautas ficaram tristes por ver a abertura da novela pela última vez. "Eu amo a abertura de 'Fuzuê' um dos poucos acertos com relação a essa novela", escreveu um telespectador. "Essa abertura gostosinha vai deixar saudades", disse outro.

Eu amo a abertura de fuzuê um dos poucos acertos com relação a essa novela #fuzuê pic.twitter.com/k6u6GD1oqU -- Ameixa (@AmeixaPotov) March 1, 2024

Essa abertura gostosinha vai deixar saudades!!!#Fuzuê pic.twitter.com/IJKPug8Ha0 -- Fã Clube Dalton Vigh (@FCODaltonVigh) March 1, 2024