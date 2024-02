Quando acaba 'Fuzuê' e começa 'Família é Tudo', próxima novela da Globo?

Qual é a história de Família é Tudo?

A história conta a história de Frida Mancini (Arlete Salles), uma mulher que sonha reunir seus cinco netos — Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes) —, que estão há anos sem se ver. Por ironia ou não do destino, é seu desaparecimento que promove a união do clã.

Mas será que apenas o desejo de uma matriarca é capaz de superar as diferenças de personalidade, o tempo e a distância física que separaram a família? Para a obstinada Frida, dona da gravadora Mancini Music, sim. Confiante, a avó organiza um cruzeiro para celebrar seu aniversário e o de sua irmã gêmea, Catarina (Arlete Salles). Porém, em meio a rusgas e armações, os netos não comparecem e ela embarca apenas com a irmã e o sobrinho Hans (Raphael Logam).

Um acidente em pleno alto mar resulta em um misterioso sumiço e, ao ser dada como morta, Frida surpreende a todos com seu testamento. Com diferentes motivações e liderados por Vênus, os irmãos Mancini vão encarar uma missão: além de morar juntos, terão que trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da gravadora da família. A meta é clara: ao final de um ano, se o desempenho dos irmãos não for satisfatório, eles não ganham nada e a herança a que teriam direito será entregue ao sobrinho ambicioso que, junto da mãe, Catarina, nunca mediu esforços para atrapalhar a relação entre avó e netos.??

Quem está no elenco?

A obra também contará com nomes como Renato Góes, Grace Gianoukas, Ana Carbatti, Alexandra Richter, Jayme Periard, Cristina Pereira, Lucy Ramos, Jayme Matarazzo, Cris Vianna e Rafa Kalimann. Daphne Bozaski, Daniel Rangel, Thaila Ayala, Ana Hikari, Henrique Barreira, Gabriel Godoy, Conrado Caputo, Fernando Pavão, Mila Carmo, Nina Frosi, Alanzinho, Caio Vegatti, Aisha Moura, Caio Giovani, Paulo Tiefenthaler, Antonio Christóforo e Sophia Rosa completam o elenco.??A direção artística é de Fred Mayrink.