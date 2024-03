No último capítulo de 'Fuzuê', Preciosa e César tentam roubar tesouro

Eles planejam roubar o tesouro herdado por Luna (Gioavana Cordeiro) e Maria (Olívia Araújo). "Sim! O dinheiro escapou, mas essa é a nossa última oportunidade de pegar o que restou do tesouro. De recuperar aquilo que é nosso!", afirma César. "Você acha mesmo que consegue fazer isso, papai? Roubar as relíquias da Dama de Ouro durante a exposição que a Luna vai fazer?", pergunta Preciosa.

A vilã topa colaborar com o pai. "É arriscado, mas eu vou ter tempo de planejar, estudar as instalações do museu. A exposição só vai acontecer daqui a alguns meses. E, então, eu posso contar com você?", questiona ele. "Claro, papai. Vai ser um segredo só nosso", responde ela.

Depois de um tempo, Montebello explica para a filha como será o plano. "As relíquias só chegam amanhã de manhã, quase na hora da exposição. Eu estou por dentro de tudo do museu, não vamos nos precipitar! Vamos seguir com o nosso plano. E tudo vai dar certo", conta.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.