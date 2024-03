Julgamento e vilã pobre: o que aconteceu no penúltimo capítulo de 'Fuzuê'?

A comemoração da gravidez de Luna (Giovana Cordeiro) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Preciosa pobre

Luna comprou o apartamento que era de Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Na miséria, a ruiva foi morar em uma casa simples junto a Heitor (Felipe Simas).

Coincidentemente, o casal foi parar na residência que era da protagonista. A vilã reclamou do novo lar, mas foi lembrada pelo marido que fez a escolha de levar uma vida mais simples ao seu lado.

Heitor (Felipe Simas) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) no penúltimo capítulo de 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Repercussão nas redes sociais

Com o penúltimo capítulo, "Fuzuê" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Que poética essa despedida da Soraya e do Francisco no mesmo elevador que se pegaram no começo da novela", comentou uma telespectadora.