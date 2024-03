Além de Luna e Miguel, 'Fuzuê' terá outro casamento no último capítulo

Na sexta (01), vai ao ar o último capítulo da novela das 7 "Fuzuê" (Globo). Durante as emoções finais da trama, ocorrerão dois casamentos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Luna e Miguel

O casal de protagonistas troca alianças no capítulo final. Luna (Giovana Cordeiro) usará um adereço na cabeça feito com flores, servindo como referência à flor que a mocinha usava no dia em que conheceu Miguel (Nicolas Prattes) na loja Fuzuê. Ela também terá um buquê com lindas flores azuis.