Por causa do câncer, Maria Navalha raspa cabelo em 'Fuzuê'; veja foto

Em cenas previstas para irem ao na quarta (21), na novela "Fuzuê" (Globo), Maria Navalha (Olívia Araújo) raspa o cabelo por causa do câncer.

Ao começar a sofrer com a queda dos fios, a mulher conta com a ajuda de Luna (Giovana Cordeiro), Soraya (Heslaine Vieira) e Rejane (Walkiria Ribeiro) para mudar o visual. "Eu vim fazer o que você me pediu, tia Maria, dar um tapa no seu visu", afirma a amiga da filha ao chegar.