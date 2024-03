Crise nas novelas das sete não é só de audiência, é também criativa

A Globo estreou, na semana passada, sua nova novela das 19h, "Família é Tudo". Escrita por Daniel Ortiz, autor de êxitos como "Salve-se Quem Puder" (2020/2021) e "Haja Coração" (2016), a obra vem com a missão de levantar a audiência da antecessora, "Fuzuê".

O colunista Thiago Stivaletti recordou, no programa Splash Vê TV, que há tempos a Globo vem claudicando nessa faixa da grade. "O horário das 7 da noite é o que mais está em crise na Globo. É o horário que menos tem emplacado sucessos. Atualmente, só temos [como exceção a tal regra] a Rosane Svartman, que é uma autora absolutamente antenada com as questões da contemporaneidade."

Ele elogiou o trabalho da roteirista em "Vai na Fé" (2023), último folhetim a fazer sucesso às 19h. "Rosane fez uma novela feminina, feminista, com uma mulher preta como protagonista, colocando as questões de raça e de gênero — tudo isso estava em 'Vai na Fé'. Foi uma novela que marcou demais."