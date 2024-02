Após assumir loja do pai, Francisco cai em plano cruel de César em 'Fuzuê'

Em um primeiro momento, Francisco estranha as vantagens apresentadas. "Se é um negócio garantido e fácil assim, por que o meu pai nunca praticou isso antes? Nunca fechou com você nessas bases?", pergunta. "Talvez fosse pra essa oportunidade ser sua, pra esse negócio ser fechado pelas suas mãos mais visionárias!", responde o farsante.

Querendo provar para a família que é capaz de gerenciar a Fuzuê, ele fecha o negócio. "Maravilha! Essa vai ser a chance de eu provar pra minha família que temos muito potencial de mercado! Que dá para fazer negócios melhores e mais lucrativos com a Fuzuê! Fechado", diz.

Na verdade, a intenção do vilão é acusar Nero por sonegação de impostos. "O filhinho ousado, achando que fechou um grande negócio, vai afundar a loja. Já estou ansioso para ver o incorruptível imperador tendo que lidar com mais essa acusação, a de sonegação de impostos. Nero vai se arrepender por ter entrado no meu caminho", comemora César após seu plano dar certo.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.