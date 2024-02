Marina Ruy Barbosa está com um pé fora da Globo; saiba o que pode evitar

Ainda de acordo com a apuração da coluna, a Globo sinalizou para Marina o interesse em mantê-la contratada, mas para isso ela já entraria em um projeto seguido a "Fuzuê". A atriz teria negado, alegando ser um desgaste físico e emocional, e reforçou que não via a oportunidade como algo positivo artisticamente.

Marina teria dado a opção para a Globo de revezar o trabalho de uma novela com uma série, algo mais leve. Ela só não quer ter que fazer diversas novelas seguidas. A emissora ainda não decidiu se vai aceitar o pedido, ou se finaliza o contrato.

A atriz termina "Fuzuê" com muitos elogios internos à sua personagem e profissionalismo, o que ajuda a seu favor. A coluna entrou em contato com a emissora sobre o assunto. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

Em entrevista a esta coluna, antes da estreia da novela das sete, Marina já havia falado sobre a liberdade de negociação que tem com a Globo, e sinalizado que não gosta de emendar trabalhos:

"A casa me dá muita liberdade, a gente tem muita liberdade. Então, em comum acordo, a gente não tinha achado essa volta para as novelas. Quando veio Fuzuê e vi o texto do Gustavo [Reiz] e soube do Fabrício [Mamberti] ia estar, que é um diretor que confio super no trabalho, mais a vinda da Lilia [Cabral] e Felipe Simas, pessoas que eu já tinha trabalhado me deu segurança que seria uma boa volta", contou.