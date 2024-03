Mortes, casamentos e bebês marcaram o último capítulo de 'Fuzuê'

A morte de César e Pascoal

Após fugir da prisão, Pascoal (Juliano Cazarré) foi até a exposição das relíquias da Dama de Ouro (Zezé Motta). Porém, César (Leopoldo Pacheco) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) já estavam no lugar também tentando roubar tudo.

Para ficar com os itens preciosos, o fugitivo sequestrou as duas irmãs. Disposto a salvar as filhas, Montebello entrou em uma disputa braçal com Pascoal.

Vencendo a briga, o ex-sócio de Preciosa debochou de César e prometeu matar a ruiva. Com raiva, o ex de Bebel (Lilia Cabral) empurrou Pascoal de um precipício, mas caiu junto, assim morrendo ao lado de seu antigo empregado.