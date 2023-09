Relembre todos os boatos de traição de Neymar a Bruna Biancardi

João Guilherme fez alguns tweets após o rumor de que a ex Jade Picon ficou com Neymar ganhar força na internet Imagem: Reprodução/Instagram

Neymar e Mariana Rios

Um mês após o suposto envolvimento com Jade, Neymar teria vindo ao Brasil e se envolvido amorosamente com Mariana Rios em uma festa — segundo o jornal Extra, ele até mandou flores no dia seguinte à ficada.

Segundo a publicação, Bruna Biancardi "se fingiu de morta" com o episódio. Ela foi vista em dezembro com Neymar, mas passou a virada do ano com uma amiga, enquanto ele fez um Neyvéillon, em Mangaratiba, com muitas amigas.

Nos primeiros dias de 2022, os boatos de término logo sumiram com Biancardi aparecendo sorridente em um registro de Neymar nas redes sociais.

Além disso, Biancardi curtiu o aniversário do jogador em fevereiro e ganhou uma festa do atleta em seu aniversário em abril. Ele mandou buscar a família, as amigas e a presenteou com um anel oficializando o relacionamento.