Bruna Biancardi desabafa sobre críticas: 'Quem paga minhas contas sou eu'

Bruna Biancardi, 29, desabafou sobre críticas que vem recebendo nas redes sociais:

A namorada de Neymar falou de seu trabalho como influenciadora e reclamou de quem diz que ela não faz nada. "Pra vocês que ficam falando que eu não faço nada, eu fico o dia inteiro em casa. [...] Eu não sei se vocês sabem, mas há alguns anos as pessoas trabalham com internet. [...] Elas têm funcionários, elas pagam impostos altos, elas trabalham com marcas."

Ela disse que apesar de não ter um trabalho "comum", ainda é um trabalho importante. "Essas coisas que vocês veem no meu perfil são contratos, trabalhos, contratos longos ou pontuais. Não é porque eu não pego ônibus, vou trabalhar, fico o dia inteiro no escritório, bato cartão que eu não estou trabalhando. Eu já trabalhei com horário, escritório indo e voltando. Mas meu trabalho não é menos importante. As pessoas dependem de mim."