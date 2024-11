Após crítica, Tata Werneck abre o jogo sobre trabalho de Rafael Vitti

Tata Werneck, 41, rebateu a uma crítica que recebeu sobre uma fala em seu programa.

O que aconteceu

Uma seguidora criticou a apresentadora após ela perguntar a um convidado do Lady Night (Multishow), se ele ficaria com ela. "Brincadeira ou não, não acho legal uma mulher casada com esse tipo de brincadeira! E o marido fica como?", disse a pessoa.

A humorista, que é casada com o ator Rafael Vitti, 28, deu uma resposta direta, e ainda abriu o jogo sobre o trabalho do marido. "O Rafa me zoa mais do que eu zoo ele (risos). O trabalho dele é novelas, exige que ele beije as mais lindas mulheres. No meu, eu faço essas brincadeiras".