Anitta reage à gravidez de Lexa e faz planos para o bebê

Anitta, 31, reagiu à gravidez de Lexa, 29.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (31), a cantora anunciou que está esperando um filho do noivo, o ator Ricardo Vianna, 32. Anitta, que mora nos Estados Unidos, se empolgou com a novidade.

Nos comentários do post de Lexa, a artista contou que já tem planos com o bebê. "Ihi, titi já tá programando as férias infantis na Disney", escreveu.