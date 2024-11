João Guilherme diz que já sofreu com ejaculação precoce: 'Passou a fase'

João Guilherme, que já namorou famosas como Jade Picon e Larissa Manoella, admitiu que "não se dá bem" com as ex-namoradas. Em relação à atual namorada, Bruna Marquezine, ele afirmou estar "apaixonadíssimo" e revelou desejo de casar. "Penso muito. Por mim, já estava arrumando com minha amada para estar casando já. Adoro".

Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente namoro em agosto. Desde então, os dois têm marcado presença em eventos e compartilhado momentos a dois.