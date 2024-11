Namorado de Juliette prepara pedido de casamento surpresa, diz colunista

Kaique Cerveny, 26, namorado de Juliette, 34, está planejando uma surpresa para ela.

O que aconteceu

O casal celebrou o primeiro ano de namoro no último domingo (27). De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o crossfiteiro está planejando pedir a cantora em casamento neste fim de semana.

Segundo a colunista, o pedido deve acontecer em um restaurante luxuoso de Fernando de Noronha (PE). Os dois já estão na ilha paradisíaca.