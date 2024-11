Concurso Miss Silicone Brasil terá votação popular; saiba tudo

Além do título, a vencedora ganhar um prêmio de R$ 10 mil. O mesmo aconteceu com Jean Grey Bianca, a vencedora do 'vagina mais bonita do Brasil' no mês passado.

Otani explicou o objetivo do novo concurso. "A ideia do concurso Miss Silicone Brasil surgiu como uma forma de aproveitar o sucesso do concurso da vagina mais bonita do Brasil e a crescente exaltação do corpo feminino nas redes sociais. Com a popularidade desse tema, percebi que era o momento ideal para dar visibilidade a essas mulheres que se sentem empoderadas por suas escolhas estéticas. Estamos empoderadas. Nosso corpo, nossas regras. Quero celebrar a diversidade e a beleza dos corpos siliconados, criando um espaço onde todas possam se sentir valorizadas e respeitadas".

As inscrições serão realizadas no site oficial do evento. Haverá uma comissão que avalia os critérios, além dos seios, claro, como simpatia, engajamento nas redes sociais e poder de representar o estado escolhido.

Depois, as 27 selecionadas passarão para a fase de votação, aberta ao público em 11 de novembro. A eleição será gradativa, com eliminações semanais, que acontecerão aos sábados.

A grande final acontece em 14 de dezembro. A premiação contará com uma festa privada para celebrar a campeã.