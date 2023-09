Neymar Jr. voltou a ter sua vida íntima discutida na mídia, e o pai do jogador não tem gostado nada disso. Em conversa exclusiva com esta coluna, após a circulação de um vídeo do atleta em uma suposta nova traição, Neypai ironiza a situação e diz que não comenta "fofocas".

"Só para você entender, essas coisas cansam. Meu telefone não é para fofoca", reclama Neypai.

Ao ser questionado sobre o status de relacionamento de Neymar Jr., e a notícia de que ele estaria com outras duas mulheres em uma boate na Espanha, o empresário riu e ironizou: