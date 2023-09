Bruna Biancardi após suposta traição de Neymar: 'Mais uma vez decepcionada'

A influencer Bruna Biancardi se pronunciou após a suposta nova traição de Neymar. Três meses após publicar uma carta nas redes sociais admitindo que errou com Bruna Biancardi, um vídeo do jogador em Barcelona, Espanha, mostra ele em uma casa noturna, onde supostamente teria passado a noite com outras duas mulheres.

"Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Biancardi no Instagram.

O vídeo foi divulgado pelo jornalista Leo Dias, que afirmou ainda que Neymar esteve durante toda a noite muito próximo de uma loira e uma morena. Nas imagens, ele aparece falando com uma das mulheres.