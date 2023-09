'Traição estampada no jornal': como foi namoro de Pasquim e Suzana Pires

Suzana e Pasquim se conheceram em 2009, durante as gravações da novela "Caras e Bocas" (Globo). Mesmo antes de assumirem o namoro publicamente, o autor Walcyr Carrasco brincou sobre os bastidores da produção no Twitter. "Suzana Pires e Marcos Pasquim estão apaixonados. O casal está apaixonado na vida real."

Em dezembro daquele ano, eles apareceram pela primeira vez juntos, de mãos dadas, justamente no aniversário de Walcyr, realizado no Jockey Club do Rio de Janeiro.

Primeiro término. Em abril de 2010, Suzana e Pasquim chegaram a ficar quase um mês separados. Porém, os dois reataram o relacionamento e apareceram juntos na estreia da peça "Alucinadas", no teatro Leblon, no Rio de Janeiro.

Rompimento. O término definitivo aconteceu em junho do mesmo ano, após a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, ter flagrado o ator aos beijos com uma mulher durante um evento na cidade de Toledo, no Paraná. Com isso, o romance durou pouco menos de um ano.

Traição saiu no jornal. Como a própria Suzana lembrou em participação no podcast Papagaio Falante, a traição foi amplamente divulgada pela imprensa na época, e saiu até em jornais impressos.

"Nesse dia que saiu no jornal, eu estava dormindo na casa dele. Ele entrou no quarto para me acordar, com uma cara estranha. Ele estava com a mão para trás com o jornal na mão, e falou: 'Saiu isso aqui no jornal', e começou a chorar. Eu tive um choque, porque era página inteira do jornal. E eu falei pra ele: 'Depois a gente resolve isso, tenho que trabalhar'. Entrei no meu carro e comecei a chorar", contou.