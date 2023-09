A Fazenda 2023: Record divulga lista oficial dos novos participantes

Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 2023, a Record começou a anunciar o elenco que vai disputar o reality rural. Durante toda a quinta-feira (14), os novos peões e peoas foram apresentados ao público.

O reality show, que contará com Adriane Galisteu na apresentação, estreia na próxima terça-feira, às 22h30.

Veja os participantes

Yuri Meirelles

Ele é empresário e modelo, tem 22 anos e mora no Rio de Janeiro.

Yuri Meirelles, modelo do clipe de Anitta Imagem: Reprodução/Instagram

Yuri Meirelles, o modelo que viralizou nas redes sociais ao encenar com Anitta no clipe "Funk Rave", está confirmado como o primeiro peão em A Fazenda 15.

Participei de alguns clipes da Anitta esse ano (...) Espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades e aproveitar cada momento lá. Conto com a torcida de vocês e espero que gostem. Yuri Meirelles

Lily Nobre

Ela é cantora e filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre.

Lily Nobre Imagem: Reprodução/Instagram

Olivia Nobre, mais conhecida como Lily Nobre, é uma cantora e influenciadora digital. Com inúmeros singles lançados, Lily explora o ritmo do trap, gênero musical conhecido por sua sonoridade marcante.

Minha expectativa está a mil, quero que dê o que falar. Acho que vai ser uma edição bem legal. Espero que a galera, que o público conheça mais da Lily. Lily Nobre

Rachel Sheherazade

A jornalista Rachel Sheherazade Imagem: Reprodução / Instagram

Rachel ancorou o principal telejornal do SBT em horário nobre e ficou conhecida pelas opiniões polêmicas.

Fui surpreendida com um convite da Record para participar do melhor reality show da televisão brasileira que é a Fazenda. E não é qualquer Fazenda, é a Fazenda 15m que celebra os 70 anos da Record e eu estou muito honrada em ser uma das participantes. Sheherazade

Sander Mecca

Além de cantor, Mecca é escritor e empresário.

O cantor Sander Mecca no programa Hora do Faro Imagem: Edu Moraes/Record

Sander Mecca, 40, liderou a banda Twister nos anos 90 e foi confirmado em A Fazenda 15. A carreira na música começou aos 9 anos, quando se apresentou em vários programas de TV.

Tenho 40 anos de muitos altos e baixos, vivi intensamente e eu sou um sobrevivente. Estou indo para o meu primeiro confinamento de maneira voluntária, então eu não tenho medo de nada. Não tenho medo dos adversários. Segura que eu estou chegando na Fazenda. Sander Mecca

André Gonçalves

Ele é ator, ex-marido de Danielle Winits e já foi preso por não pagar pensão.

A Fazenda 15: André Gonçalves faz parte do elenco Imagem: Reprodução/Instagram

André Gonçalves, 47, foi confirmado no elenco. O ator terminou recentemente o casamento com Danielle Winits e já se envolveu em polêmicas devido à pensão da filha. Ele foi finalista do reality Casa dos Artistas, do SBT.

As minhas expectativas são as melhores! Eu espero que seja muito bom para o público e para nós também . André

Nathalia Valente

Influenciadora, Nathalia tem mais de 17 milhões de seguidores no TikTok.

A tiktoker Nathalia Valente desabafa por ataques após reclamar de tatuagem Imagem: Reprodução: Instagram

Nathalia tem 20 anos e viralizou ao compartilhar o resultado de uma tatuagem nas costas: "Eu vou botar a referência e o que eu queria, que eu pedi para o tatuador. Ficou totalmente diferente, escura... Está totalmente errada". Ela já levou os pais até um show da MC Pipokinha.

Eu já fui miss, tenho 28 títulos. Eu sou um pouquinho bipolar, tem dias que eu acordo querendo olhar pras pessoas, tem dias que eu não quero. Vai ser um desafio muito grande. Nathalia

Kally Fonseca

Cantora, ela gravou seu primeiro DVD aos 11 anos.

Kally Fonseca é vocalista da banda Cavaleiros do Forró Imagem: Reprodução/Instagram

Kally Fonseca, 30, é vocalista da banda Cavaleiros do Forró e apresentadora do podcast "Kally a Boca". Esse ano, ela participou do reality Se Sobreviver, Case, do Multishow.

Não tenho dúvida que a 15ª edição vai ficar pra história. Vou levar muito a minha alegria, minha raiz e o meu forró, é claro. Me chamam de louca e inimiga do fim, mas eu sou muito amiga, muito justa. Kally

Radamés Martins

Ele é ex-jogador de futebol e ex de Viviane Araujo.

Radamés, jogador do Brasiliense, superou a depressão Imagem: Reprodução/Instagram

Radamés é jogador de futebol, atualmente é volante do Brasiliense Futebol Clube e já teve um relacionamento com Viviane Araujo.

Eu sair dos campos para o campo e o meu jogo agora não é mais no estádio, é na Fazenda. Eu conto com a sua ajuda para sair campeão daqui. Radamés

Jaqueline Grohalski

Ela já particiou do BBB, na Globo e é cantora de funk.

A ex-BBB e funkeira Jaqueline Grohalski (FOTO: Reprodução) Imagem: A ex-BBB e funkeira Jaqueline Grohalski (FOTO: Reprodução)

Cariúcha

Ela é cantora e a estrela do meme "garota da laje", que surgiu com uma entrevista do Profissão Repórter (Globo) em 2009.

Cariúcha está confirmada no elenco de A Fazenda 15 Imagem: Reprodução/Instagram

Cariúcha, 32, também já se envolveu em uma treta com Jojo Todynho, campeã de A Fazenda 12.

Darlan Cunha

Ator é mais conhecido por seus papéis em "Cidade de Deus" e "Cidade dos Homens".

Darlan Cunha atuou ao lado de Douglas Silva, do BBB 22, em 'Cidade dos Homens' Imagem: Instagram/@darlancunha

Darlan já foi preso, se envolveu com drogas e teve problemas na justiça.

WL Guimarães

Ele é influenciador e faz sucesso nas redes sociais.

WL Guimarães foi confirmado em A Fazenda 15 Imagem: Reprodução/Instagram

WL também é conhecido por ser ex-namorado de Ingrid Ohara, que participou da última edição do reality.

Henrique Martins

Ele foi eleito Mister Brasil 2023 e é ex-atleta profissional.

O campeão do Mister Brasil e ex-atleta olímpico Henrique Martins Imagem: Reprodução/Instagram @martins_hs

Henrique Martins se destaca por exercer várias funções. Além de nadador profissional, também atuou como militar

Márcia Fu

Ela é ex-jogadora de vôlei.

Márcia Fu é confirmada em A Fazenda 2023 Imagem: Reprodução/Facebook

A atleta é medalhista olímpica pela Seleção Brasileira e venceu um câncer de bexiga.

Kamila Simioni

Ela é empresária e influenciadora.

Kamila Simioni está no elenco de A Fazenda 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Kamila Simioni já se envolveu em tretas com Jojo Todynho e Scheila Carvalho, do É o Tchan. Também foi acusada de agressão por uma ex-funcionária.

Jenny Miranda

A famosa é filha de Gretchen e mãe de Bia Miranda, que participou da edição passada do reality.

Jenny Miranda é filha de Gretchen Imagem: Reprodução/Instagram

No vídeo de anúncio, Jenny Miranda ressaltou: "Vocês não sabem o prazer que é estar na Fazenda 15".

A influenciadora ainda apontou no comunicado: "Vou com o que tenho de mais sagrado para essa aventura: caráter, coragem e personalidade".

Lucas Souza

Segundo o jornal "Extra", Lucas ingressou nas Forças Armadas em janeiro de 2020, em Curitiba, sua cidade natal. Ele também é estudante de engenharia civil.

Lucas Souza é militar e já foi casado com Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Instagram

O militar teria conhecido Jojo em Cancún, no México, em agosto de 2021. Nesse meio tempo, a cantora se relacionou com outro rapaz chamado Márcio Felipe. O envolvimento acabou no mês passado, quando Jojo admitiu ter "vacilado" com Márcio em viagem à Paris

Tonzão Chagas

Cantor do grupo Os Havaianos, foi o último a ser anunciado pelo emissora.

Tonzão estreia em A Fazenda 15 Imagem: Reprodução/Instagram