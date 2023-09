Simioni, de treta com Scheila e Tony Salles, é confirmada em A Fazenda 15

Kamila Simioni, 37, está confirmada em A Fazenda 15 (RecordTV).

A influenciadora ficou conhecida em 2013 por ter um caso com o marido de Scheila Carvalho, Tony Salles, enquanto a morena do Tchan estava confinada na sexta edição do reality rural.

Ela é empresária desde os 28 anos e é dona de uma rede de salões de beleza em Belo Horizonte, uma marca de roupas e uma marca de calçados. Simioni também tem dois filhos.

A Fazenda 15

A influenciadora anunciou a novidade nas redes sociais posando em cima de um cavalo.

"Estou pronta para encarar mais esse desafio e vocês sabem que nada passa despercebido, tenho certeza que será uma experiência inusitada e maravilhosa! Tenham em mente quem sou hoje, saibam que estou alinhada com o meu propósito, com os meus valores e torçam muito por mim", escreveu.