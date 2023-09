'Fazenda 2023 vai ser explosiva', afirma diretor Rodrigo Carelli

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, garante que A Fazenda 15 será "explosiva". Em conversa exclusiva com Splash, o diretor do programa falou da expectativa para a edição, a escolha dos participantes e adiantou detalhes da nova temporada.

Spoiler da temporada. "A gente vai ter algumas atividades, algumas provas clássicas. E uma delas é o 'ferra peão'. Aquele famoso ferra peão que as pessoas gostam. E também o fato da gente, logo na estreia, ter aquelas chegadas, como as chegadas antigas também. São muito legais. Eu acho que essa fazenda vai ser explosiva.

Ansiedade para a estreia. "Frio na barriga tem sempre, né? É uma responsabilidade muito grande, é uma equipe muito grande, é uma estrutura muito grande para a gente cuidar e acaba sendo uma responsabilidade grande. Uma emoção sempre."

Competitividade e beleza. "Eu acho que o público vai encontrar muita competição. O público vai encontrar muitas personalidades fortes competindo por esse prêmio. Uma Fazenda, eu acho que a mais bonita de todas que a gente teve, assim, esteticamente, e provas e atividades novas e grandiosas, como sempre, mas algumas clássicas também que a gente vai rever de outras temporadas."

Escolha dos participantes. "Essa montagem, ela aconteceu ao longo de três meses, mais ou menos, e a gente teve gente que fechou logo de cara, teve gente que foi um pouco mais difícil de conseguir fechar, teve gente que fechou e depois desistiu, teve gente que fechou e depois não passou no exame médico. Então é todo um processo demorado e complexo para chegar nessas 18 pessoas."

Paiol. "O pessoal do Paiol, a maioria das pessoas do Paiol são pessoas que já estiveram em outros realities. Tem novatos também, mas tem as pessoas que já estiveram em outras realidades e que a gente tá dando. A ideia do Paiol é dar a chance do público de fazer parte também da escolha do elenco."

A Fazenda 15 estreia terça-feira (19), na Record Imagem: Péterson Neves/Splash

Record dá segunda chance para quem já participou de reality? "A gente tem dado, sim, oportunidade para pessoas que vêm de outros realities já há algum tempo. Como a Fazenda é um programa que a gente sempre coloca celebridades, de um tempo pra cá, uma das razões de uma pessoa se transformar em celebridade no Brasil é ter participado de um reality show."

Inovação. "É um desafio enorme para o pessoal da produção, da cenografia, da técnica. A gente sempre tenta melhorar em todos os aspectos. Aspecto técnico, aspecto estético. É um desafio muito grande, é muito trabalho. É um trabalho que começa praticamente quando a outra acaba."

Torcida. "No começo, eu até torcia. Agora até isso eu já desisti. Até porque eu sempre erro. O que eu torço nunca ganho. E na verdade a gente acaba se apegando demais a todos de alguma maneira. Todos fazem parte dessa loucura que é o programa. Então não tem muito espaço na minha cabeça pra torcida não."