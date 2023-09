A Fazenda: Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom é confirmada no reality

Lily Nobre, 21, foi confirmada no elenco do reality A Fazenda 15, da Record. Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, ela é cantora de trap. Seus maiores sucessos são "Vilã" e "Gin".

Recado da peoa: "Minha expectativa está a mil. Quero que dê o que falar, acho que vai ser uma edição muito bacana. Espero muito que a galera, que o público conheça mais da Lily, da Olivia e vocês não perdem por esperar."

No início do ano, ela revelou que foi vítima de abuso sexual e registrou queixa por estupro de vulnerável na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.

"Já comecei o meu tratamento psicológico. É muito importante ter uma pessoa acompanhando a gente e ajudando a gente a desabafar cada vez mais. Não quero que a minha vida pare por essa situação. Vou tentar voltar aos pouquinhos", disse ela na ocasião.

Lily Nobre é filha do sambista Dudu Nobre e da dançarina Adriana Bombom Imagem: Reprodução/Instagram

Atleta profissional

Em participação no Faustão na Band, no ano passado, Dudu Nobre elogiou a filha: "Ela é campeã mundial de jiu-jitsu e vice-campeã sulamericana de levantamento de peso. Com 18 anos, ela vira e fala: 'Pai, quero ser cantora'. Já tava no caminho. Agora está fazendo a carreira no trap, no hip-hop, como Lily Nobre. Graças a Deus, mandando muito bem".